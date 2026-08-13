Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 16:56

«К нам приходят послы»: В Бразилии раскрыли, кто из ЕС просит о помощи в контактах с РФ

Помощник Лулы да Силвы: Европа просит Бразилию о помощи в диалоге с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P.Cartwright

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P.Cartwright

Бразилия стала востребованным посредником в диалоге между Европой и Россией. Как сообщил советник президента Селсу Аморим, западноевропейские политики обращаются к бразильскому руководству за помощью в налаживании контактов с Москвой.

«Ко мне обращаются, а <…> в некоторых случаях и к президенту [Луису Инасиу Луле да Силве] <…> послы и министры западноевропейских стран, которые просят нашего посредничества в диалоге с Россией», — сказал дипломат в ходе слушаний в Конгрессе республики.

Свою просьбу они аргументируют тем, что Бразилия — одна из немногих стран, способных поддерживать доверительные отношения с обеими сторонами конфликта.

Президент Словакии Пеллегрини: ЕС ищет кандидата на роль переговорщика с Россией
Президент Словакии Пеллегрини: ЕС ищет кандидата на роль переговорщика с Россией

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций стал крупнейшим за последние четыре года. По её словам, под ограничения попали 218 объектов, включая предприятия, связанные с производством беспилотников. Каллас также сообщила, что Евросоюз уже готовит новые санкционные меры против России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Бразилия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar