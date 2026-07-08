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8 июля, 15:56

Президент Словакии Пеллегрини: ЕС ищет кандидата на роль переговорщика с Россией

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / ESZEK SZYMANSKI

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / ESZEK SZYMANSKI

Европейский союз занят подбором подходящей фигуры, которая могла бы взять на себя миссию переговорщика с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре.

«Я знаю, что на уровне Европейского союза идёт поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который был бы принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза», — сказал словацкий политик.

Он выразил уверенность, что такая фигура будет найдена в самое ближайшее время. По мнению Пеллегрини, после этого появится реальная возможность попытаться усадить стороны за стол переговоров.

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Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что республика не присоединится к новому пакету военной помощи Киеву на 70 миллиардов евро и не будет выделять на это бюджетные средства. Он напомнил, что Братислава уже оставалась в стороне от аналогичного кредита в рамках ЕС.

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Юрий Лысенко
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