В парламент Венгрии внесут поправку об отстранении президента от должности

Правительство Венгрии внесёт в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает возможное отстранение президента страны Тамаша Шуйока. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Он написал в соцсети, что документ будет представлен в Государственное собрание в ближайшее время. Более подробную информацию пообещал раскрыть на пресс-конференции во второй половине дня.

В тексте поправки, который ранее публиковался, говорится о запуске процесса разработки новой конституции. На переходный период предлагается изменить действующий основной закон, включая нормы, касающиеся главы государства. Согласно проекту, полномочия действующего президента могут быть прекращены, после чего парламент должен избрать нового главу государства в течение 30 дней после вступления поправки в силу.

В правительстве отмечают, что цель изменений — обновление конституционной системы и укрепление доверия к институту президентства.

Ранее бывший президент Венгрии Янош Адер раскритиковал политику правительства премьер-министра Петера Мадьяра и заявил, что страна может столкнуться с серьёзным внутренним кризисом. По его словам, текущие политические процессы создают опасные прецеденты, последствия которых трудно прогнозировать. Адер предупредил о риске «холодной гражданской войны» и отметил, что общественная атмосфера в стране становится всё более напряжённой.