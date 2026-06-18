Стубб не видит доказательств планов России напасть на страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО. Об этом он сказал в интервью газете Hufvudstadsbladet.

«Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», — заявил Александр Стубб.

Он прокомментировал слова главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Классона о якобы намерении Москвы «проверить альянс на прочность». Стубб отметил, что подобные оценки не подтверждаются фактами. Также президент Финляндии добавил, что конфликт на Украине, по его мнению, может продолжиться ещё как минимум три–четыре месяца.

Ранее президент Стубб заявил, что европейским странам необходимо сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, а инициатором диалога должен выступить именно Евросоюз. По мнению политика, Европе необходимо действовать в связке с Америкой. Но при этом европейцам следует задаться вопросом: отвечает ли текущая политика США в отношении России и Украины их собственным целям и выгоде.