«Семь пятниц на неделе»: Зачем Стубб на самом деле признался в любви к России

Заявления президента Финляндии Александра Стубба о любви к русской культуре стоит оценивать не по словам, а по его реальным действиям. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог-международник Владимир Оленченко. По его словам, финский лидер неоднократно выступал с противоречащими друг другу заявлениями.

«С одной стороны, можно сделать комплимент вкусу Александра Стубба, раз ему нравится русская культура. С другой стороны, высказать сожаление, что его убеждения расходятся с практикой. И третье, я бы сказал, надо учитывать, что у него семь пятниц на неделе», — отметил политолог.

Оленченко напомнил, что Стубб то говорит о необходимости задуматься над восстановлением отношений с Россией, то называет её главной угрозой, а затем выступает с идеей размещения ядерного оружия.

Он неровный и непоследовательный политик. С ним надо быть осторожным и, если он делает какие-то заявления, следить за тем, как это соответствует его практическим делам. Я бы делал акцент именно на делах, а не на разного рода лозунгах и высказываниях. Такое моё отношение. Владимир Оленченко Политолог-международник

По мнению эксперта, слова о симпатии к русской культуре можно рассматривать и как своеобразный сигнал союзникам Финляндии по ЕС и НАТО — попытку немного их «взбодрить» или спровоцировать дискуссию.

При этом Оленченко отметил, что отношения внутри западного блока сами по себе достаточно противоречивы. По его словам, Стубб претендует на определённое лидерство в отношениях с Соединёнными Штатами и старается занимать заметную позицию в контактах с Вашингтоном.

Не исключает политолог и ещё одного расчёта. Подобные заявления могут быть попыткой заранее подготовить почву на случай, если отношения с Россией в будущем начнут меняться и появятся какие-либо договорённости.

«Может быть, это заявка на тот случай, если вдруг будет достигнута какая-то договорённость, чтобы он уже был наготове: мол, я же говорил, что люблю культуру. Такая заявка на будущее», — заключил Оленченко.

Напомним, ранее Александр Стубб заявил, что высоко ценит россиян, русскую культуру и историю. При этом финский лидер отделил своё отношение к народу и культурному наследию России от оценки российской внешней политики. До этого Стубб также говорил, что Хельсинки не следует надолго откладывать восстановление контактов с Москвой.