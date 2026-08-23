Украина договорилась с Финляндией о производстве морских и наземных дронов

Украина и Финляндия подписали документы о совместном производстве беспилотных систем. Речь идёт о морских и наземных комплексах, которые планируют выпускать на финской территории. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Договорённости были достигнуты во время заседания круглого стола по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности в Киеве с участием Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба.

«Наши компании подписали документы о разработке и изготовлении в Финляндии дронов для нужд Украины и Европы, развитии возможностей в сфере морских безэкипажных систем и создании предприятия по выпуску наземных роботизированных комплексов», — написал Зеленский.

Соглашение стало частью расширения оборонного сотрудничества между Киевом и Хельсинки. Финляндия ранее неоднократно заявляла о поддержке Украины и участии в поставках вооружений. При этом украинская сторона не раскрыла сроки реализации проектов, объёмы производства и конкретные компании, которые будут задействованы в создании техники.

При этом ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки стоит попытаться восстановить контакты с Россией в ближайшие недели или максимум в течение двух месяцев. В беседе с детьми для журнала Koululainen он отметил, что откладывать диалог надолго не следует. Стубб подчеркнул, что переговоры с Москвой должны вестись в координации с другими европейскими государствами, а со временем контакты придётся восстанавливать на общеевропейском и двустороннем уровнях.