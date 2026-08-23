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23 августа, 13:06

Норвегия намерена направить Украине помощь на $9,2 млрд в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Норвегия планирует выделить Украине около 9,2 миллиарда долларов в 2027 году. Эти деньги пойдут как на военные нужды, так и на гражданские цели. Об этом сообщило правительство королевства.

Власти Норвегии внесут это предложение в парламент. Помощь будет направлена на поддержку Незалежной в разных сферах.

«Правительство предложит парламенту продолжить оказание Украине помощи в размере 85 миллиардов норвежских крон (около 9,2 миллиарда долларов по нынешнему курсу, — Прим. Life.ru) в 2027 году», — говорится в сообщении.

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Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что с 2022 года страна получила около $200 млрд прямой бюджетной помощи от международных партнёров. Он назвал эту сумму колоссальной.

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Наталья Афонина
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