Норвегия намерена направить Украине помощь на $9,2 млрд в 2027 году
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Норвегия планирует выделить Украине около 9,2 миллиарда долларов в 2027 году. Эти деньги пойдут как на военные нужды, так и на гражданские цели. Об этом сообщило правительство королевства.
Власти Норвегии внесут это предложение в парламент. Помощь будет направлена на поддержку Незалежной в разных сферах.
«Правительство предложит парламенту продолжить оказание Украине помощи в размере 85 миллиардов норвежских крон (около 9,2 миллиарда долларов по нынешнему курсу, — Прим. Life.ru) в 2027 году», — говорится в сообщении.
Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что с 2022 года страна получила около $200 млрд прямой бюджетной помощи от международных партнёров. Он назвал эту сумму колоссальной.
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