Европа резко увеличила помощь Украине — €11 млрд за два месяца

Европейские страны и институты ЕС резко увеличили объём помощи Украине в мае и июне 2026 года, выделив почти €11 млрд. Основную часть этой суммы предоставили в рамках нового кредита на поддержку Киева, следует из данных Кильского института мировой экономики.

Из общей суммы €4,3 млрд направили на военную помощь, ещё €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную поддержку. Кредитная программа ЕС объёмом €90 млрд рассчитана на финансирование бюджетных и оборонных потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Отдельно европейские страны продолжили собственные поставки. Германия выделила €700 млн на военную помощь, Дания — €600 млн, Нидерланды — €500 млн. Среди финансовых и гуманитарных доноров лидировала Великобритания с €1,5 млрд.

При этом объёмы финансовой и гуманитарной поддержки пока заметно отстают от прошлогодних. В среднем за месяц в первом полугодии они были на 41% ниже уровня 2025 года. Военная помощь, напротив, почти достигла прошлогодних показателей.

Несмотря на рост европейских расходов, значительная часть вооружений для Киева по-прежнему связана с США. С января по июнь европейские доноры закупили у американских оборонных компаний технику и вооружение как минимум на €3 млрд — около 30% всей военной помощи, приобретённой у производителей.

Кроме того, в рамках программы НАТО PURL более 90% поставок обеспечивались из запасов вооружённых сил США. В Кильском институте отмечают, что Европа пока сохраняет зависимость от американских систем, в частности Patriot, которым у европейских производителей практически нет полноценной замены.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии пока не могут точно определить, как между странами ЕС будут распределены расходы по кредиту Украине на €90 млрд. Как следует из ответа ЕК евродепутату Фабио Де Маси, сейчас невозможно рассчитать объём будущих субсидий на обслуживание долга и обязательства отдельных государств. Сам Де Маси раскритиковал программу, заявив, что она увеличит долговую нагрузку на страны Евросоюза.