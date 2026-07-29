Новая финансовая помощь Евросоюза позволила главарб киевского руководства Владимиру Зеленскому переключиться на перестановки в правительстве Украины. Такую оценку в интервью ТАСС дал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат связал решения Киева с итогами двух крупных международных встреч. По его словам, участники согласовали выделение значительных сумм на поддержку Украины. Мирошник считает, что после событий в Иране Евросоюз отошёл от политики США по украинскому конфликту и взял основную часть расходов на себя. Венгрия ранее мешала принять финансовое решение, однако европейские страны смогли преодолеть это препятствие.

Теперь ЕС сосредоточился на поиске средств для военно-промышленного комплекса и финансирования украинских властей, отметил посол. После решения этого вопроса Зеленский получил возможность вернуться к внутренней повестке.

«Поэтому в этом смысле Зеленского немного отпустило, но пиара никогда не бывает много», — сказал Мирошник.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Владимира Зеленского за обсуждение кадровых перестановок с западными, а не украинскими журналистами. В интервью Sky News он рассказал о возможной роли Михаила Фёдорова и объяснил смену главы правительства подготовкой к сложной зиме. Геращенко заявила, что закрытые чаты и телемарафон не могут заменить прямой диалог власти с обществом. По её мнению, такой подход только углубляет политический кризис на Украине.