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Регион
27 июля, 09:49

В Раде возмущены, что Зеленский отчитался о кадровых изменениях перед СМИ Запада

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко («Европейская солидарность») раскритиковала Владимира Зеленского за то, что он предпочел дать разъяснения по кадровым перестановкам в правительстве иностранным СМИ, а не украинским. В интервью Sky News экс-комик, в частности, прокомментировал возможную роль Михаила Фёдорова и причины отставки премьер-министра, связав последнюю с подготовкой к сложному зимнему периоду.

Геращенко возмутилась отсутствием прямого диалога власти с обществом, отметив, что общение через закрытые чаты и телемарафон лишь углубляет политический кризис в стране.

«Украинские журналисты сами согласились, когда в счастливом экстазе рассказывали о закрытой группе в соцсетях, которая заменила собой нормальный диалог между офисом Зеленского и СМИ», — написала парламентарий в Telegram-канале.

14 июля Фёдоров покинул пост главы Минобороны Украины. По официальной версии Зеленского, причиной стали разногласия между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским. Однако в политических и медийных кругах Украины называют и другие причины: нежелание Зеленского допускать влияние западных либералов на военное ведомство, а также опасения экс-комика из-за растущей популярности Фёдорова, которого он мог воспринимать как политического конкурента.

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С 16 июля на Украине проходят протесты с требованием вернуть экс-министра и отправить в отставку Сырского. Спустя шесть дней Зеленский уступил части требований, назначив новым главкомом Михаила Драпатого.

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Наталья Демьянова
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