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Регион
26 июля, 12:40

Аккаунт Драпатого анонсировал аудит в армии, Генштаб ВСУ назвал пост фейком

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Украинские СМИ сообщили, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый проведёт аудит в войсках, однако в руководстве Незалежной эту информацию почти сразу же назвали фейком. С опровержениями выступил Генштаб ВС Украины и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

Последний уточнил, что у нового главкома Михаила Драпатого вообще нет страницы в социальной сети X, где и был размещён оспариваемый пост.

Первыми неподтверждённое сообщение начали распространять ресурсы, близкие к Офису президента и настроенные против бывшего главы военного ведомства Фёдорова. В фейковой публикации от лица Драпатого говорилось о намерении оценить реальное положение дел в каждой части и привлечь к ответу злоупотребляющих положением.

Ранее высказывались предположения, что одной из первоочередных задач нового главкома могла бы стать зачистка армейских кадров от людей экс-главкома Александра Сырского, с которым у Драпатого и начальника Генштаба Игоря Скибюка сложились острые отношения. Однако остаётся неясным, позволят ли Владимир Зеленский и подконтрольный ему и.о. министра обороны Евгений Хмара провести столь масштабные перестановки.

Не с того начал: Как заявления Драпатого о России рушат образ «командира нового типа»
Не с того начал: Как заявления Драпатого о России рушат образ «командира нового типа»

Ранее Михаил Драпатый позволил себе резкие выпады в адрес России, заявив в эфире видеоблога, что российская нация «не имеет права на существование». Он добавил, что не считает РФ обычным соседом, и утверждал, что в стране за долгие годы не произошло изменений ни в менталитете, ни в политическом курсе.

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Юрий Лысенко
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