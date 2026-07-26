Аккаунт Драпатого анонсировал аудит в армии, Генштаб ВСУ назвал пост фейком

Украинские СМИ сообщили, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый проведёт аудит в войсках, однако в руководстве Незалежной эту информацию почти сразу же назвали фейком. С опровержениями выступил Генштаб ВС Украины и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

Последний уточнил, что у нового главкома Михаила Драпатого вообще нет страницы в социальной сети X, где и был размещён оспариваемый пост.

Первыми неподтверждённое сообщение начали распространять ресурсы, близкие к Офису президента и настроенные против бывшего главы военного ведомства Фёдорова. В фейковой публикации от лица Драпатого говорилось о намерении оценить реальное положение дел в каждой части и привлечь к ответу злоупотребляющих положением.

Ранее высказывались предположения, что одной из первоочередных задач нового главкома могла бы стать зачистка армейских кадров от людей экс-главкома Александра Сырского, с которым у Драпатого и начальника Генштаба Игоря Скибюка сложились острые отношения. Однако остаётся неясным, позволят ли Владимир Зеленский и подконтрольный ему и.о. министра обороны Евгений Хмара провести столь масштабные перестановки.

Ранее Михаил Драпатый позволил себе резкие выпады в адрес России, заявив в эфире видеоблога, что российская нация «не имеет права на существование». Он добавил, что не считает РФ обычным соседом, и утверждал, что в стране за долгие годы не произошло изменений ни в менталитете, ни в политическом курсе.