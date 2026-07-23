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23 июля, 15:13

Из министра — в «генератора козней»: Зеленский придумал Фёдорову новую должность

Зеленский предложил Фёдорову пост вице-премьера по военным новациям

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский предложил Михаилу Фёдорову должность вице-премьера Украины по военным новациям. Об этом украинский главарь заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам Зеленского, Фёдорову предлагали несколько вариантов работы в правительстве. Последним вариантом стал пост, связанный с развитием военных технологий и координацией соответствующих направлений.

«Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей, последний пост, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Минобороны, с руководством, с главкомом нашей армии, с президентом», — сказал Зеленский.

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Президент Украины не уточнил, принял ли Федоров это предложение. Ранее Зеленский говорил, что хочет сохранить чиновника в своей команде и подобрать ему должность, которая позволит заниматься развитием технологического направления.

По данным «Украинской правды», Федоров ранее не соглашался на предложенные позиции. Источники издания утверждали, что он не понимал причины своего ухода с прежнего поста и считал, что для реализации своих идей ему необходимы полномочия уровня министра обороны.

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Дарья Денисова
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