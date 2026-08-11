За чей счёт банкет? Брюссель не знает, кто заплатит за кредит Украине на €90 млрд

В Брюсселе до сих пор не знают, кому придётся расплачиваться за кредит Украине в размере €90 млрд. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на ответ ЕК депутату Европарламента Фабио Де Маси.

В Брюсселе пояснили, что сейчас невозможно установить объём субсидий на обслуживание долга, понять, будет ли соответствующий механизм задействован в бюджете ЕС на 2027 год, и рассчитать будущие обязательства отдельных государств.

«Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства-члены ЕС за кредит Украине», — заявил Де Маси.

Евродепутат также раскритиковал саму программу, заявив, что она увеличит долговую нагрузку и не приведёт к завершению конфликта. Отдельные претензии он адресовал немецкому правительству и парламенту, которые, по его мнению, согласились на расходы без полноценной оценки последствий.

Из €90 млрд €30 млрд предназначены для бюджетной поддержки Украины, ещё €60 млрд — для военных расходов и развития оборонной промышленности.

Напомним, что в конце июня ЕС перечислил Украине первый транш военного финансирования по программе на €90 млрд — €3,2 млрд вместо ранее ожидавшихся €9,1 млрд. Деньги поступили тогда с задержкой, поскольку Еврокомиссия хочет, чтобы Киев прежде всего закупал беспилотники и комплектующие именно у европейских производителей.