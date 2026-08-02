Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём Telegram-канале заявил, что украинские власти используют человеческий ресурс для погашения финансовых обязательств перед Европейским союзом. Поводом для такого заявления послужило очередное ужесточение мобилизационных мер на Украине.

Дипломат отметил, что отмена отсрочек для некоторых категорий граждан является частью системной политики Киева, направленной на восполнение потерь на фронте. По его убеждению, это прямое следствие кредитных соглашений и военной помощи со стороны стран НАТО.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте — это живой мобилизуемый контингент украинцев, всё остальное им предоставляет для войны Запад», — написал Мирошник.

Он добавил, что западные партнёры, увеличивая финансовые вливания, синхронно требуют от Киева наращивания числа мобилизованных. Москва неоднократно указывала, что подобные действия ведут к демографической катастрофе и рассматривает их как использование людей в качестве «расходного материала» в чужой геополитической игре.

Ранее Мирошник заявил, что США не могут выйти из украинского конфликта из-за зависимости от европейских союзников, хотя Вашингтону было бы выгоднее сосредоточиться на сотрудничестве с Россией. Он отметил, что Европа прилагает усилия, чтобы сохранить вовлечённость США в кризис, и американцы остаются заложниками этой политики.