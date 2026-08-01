Рубио: США попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели

Соединённые Штаты намерены в скором времени предпринять попытку вернуть Москву и Киев к диалогу. Об этом в эфире Fox News рассказал госсекретарь Марко Рубио.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон приложит усилия, чтобы понять, возможно ли возвращение сторон за стол переговоров. Главным препятствием для сделки он назвал жёсткие позиции участников конфликта.

Рубио подчеркнул, что у обеих сторон есть «достаточно чёткие красные линии». Пока их не удастся немного сблизить, желаемого результата достичь не получится, добавил он. При этом госсекретарь заверил, что Штаты к такой работе готовы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выражал уверенность, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят заключить соглашение о завершении противостояния. Он отметил, что сделка потребует взаимных уступок. В начале июля президент США также говорил, что обе страны стремятся к миру.

Тем временем Кремль сообщал о паузе в диалоге. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 июля заявил, что никаких договорённостей о продолжении процесса пока нет. По его словам, американская сторона занята ситуацией на Ближнем Востоке, но посылает сигналы о намерении продолжить посредничество.

Москва неоднократно заявляла об открытости к обсуждению ситуации с Киевом и европейскими столицами. Владимир Путин называл стамбульские договоренности базой для дальнейшего разговора. Киев ранее выдвигал идею прямого двустороннего диалога на нейтральной площадке, однако в Кремле сочли тон соответствующего письма Зеленского неконструктивным.

Позиции сторон остаются принципиально разными. Российский лидер называл среди условий прекращения огня безъядерный статус Украины, отказ от вступления в военные союзы, признание территориальных реалий и снятие ограничений с Москвы. Официальный Киев с таким подходом не согласился.