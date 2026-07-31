Маск проигнорировал просьбу Зеленского о переговорах по Starlink для ударов вглубь РФ

Илон Маск отклонил приглашение Владимира Зеленского о личной встрече. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на участников переговорного процесса.

В ходе визита в Соединённые Штаты украинский главарь добивался от Дональда Трампа разрешения задействовать спутниковую систему Starlink для атак на российские пусковые установки. Сейчас Киев может применять эти терминалы лишь в пределах собственных границ. Такое расширение функционала помогло бы компенсировать дефицит зенитных комплексов Patriot.

По данным статьи, Трамп не предоставил чёткого ответа на этот запрос. Американский президент лишь заметил, что обсудит данную тему с владельцем компании SpaceX.

Чтобы лично представить этот замысел, Зеленский запросил аудиенцию у миллиардера. Однако предприниматель отверг данное предложение. Информацию подтвердил один из участников консультаций.

Параллельно с этим Трамп не удовлетворил просьбу о передаче 300 ракет-перехватчиков к системам Patriot. Относительно выдачи лицензий на ракетные вооружения он дал понять, что окончательное решение пока не созрело.

Напомним, на днях в Вашингтоне состоялась закрытая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленског, главной темой которой стало обсуждение лицензий на производство Украиной ракет-перехватчиков Patriot и возобновление дипломатических усилий по урегулированию конфликта с Россией. Стороны оценили переговоры как «хорошие» и «продуктивные», а по итогам визита, в присутствии Зеленского, Сенат США начал процедурное голосование по законопроекту об усилении санкций против России, разработанному покойным сенатором Линдси Грэмом*. При этом СМИ узнали, что поправки Трампа могут фактически уничтожить эту затею.

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