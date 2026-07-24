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24 июля, 07:04

Маск допустил завершение конфликта на Украине только после уступок в сторону РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что завершение конфликта на Украине потребует от Запада определённых уступок России. Свою позицию американский предприниматель изложил в интервью The Economist.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен», — сказал он.

Миллиардер подчеркнул, что рассматривает компромисс не как поддержку одной из сторон, а как способ остановить затянувшееся противостояние и избежать новых жертв. Отдельно Маск раскритиковал западных дипломатов, которые обсуждают продолжение боевых действий за роскошными ужинами. По его словам, подобные рассуждения выглядят высокомерно на фоне ежедневной гибели людей.

Предприниматель выразил надежду, что Москва и Киев смогут в ближайшее время прийти к мирному соглашению.

Американская сторона выступила инициатором встречи Лаврова и Рубио
Американская сторона выступила инициатором встречи Лаврова и Рубио

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарём США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию. Он также заявил о приверженности предложениям, обсуждавшимся на саммите в Анкоридже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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