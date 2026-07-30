«Адские санкции» под вопросом: Поправки Трампа к законопроекту беспокоят демократов

Американский лидер Дональд Трамп внёс коррективы в документ об «адских санкциях» против Москвы, что ставит под угрозу его дальнейшее продвижение. О разногласиях написало издание Politico.

Глава Белого дома настаивает, что законопроект должен не просто продлевать рестрикции против Ирана. Он требует дополнить текст механизмом введения пошлин для покупателей иранской нефти по образцу тех, что применяются к российским энергоресурсам.

Подобные колебания уже встревожили представителей Демократической партии. В материале отмечается, что именно такие манёвры ранее топили предыдущие версии инициативы.

Однако самый острый момент связан с объёмом президентских полномочий. Трамп добивается права единолично определять, когда и против кого вводить ограничительные меры, а когда отменять их.

Камнем преткновения стал пункт, позволяющий вводить санкции против крупнейших покупателей российского сырья. Оппоненты опасаются, что такая формулировка лишь усилит тарифный арсенал администрации, которая и без того активно наносит экономические удары как по противникам, так и по союзникам.

Глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш, представляющий республиканцев, уже предупредил о рисках. Поправки демократов, направленные на лишение Трампа права принимать решения о пошлинах в одиночку, могут заблокировать утверждение всего документа.

Белый дом ранее выражал согласие с текущей редакцией. Поэтому любое отступление от неё способно привести к отказу президента ставить финальную подпись.

Рассмотрение инициативы откладывается минимум до сентября. Палата представителей ушла на парламентские каникулы.

Напомним, что сегодня Сенат США успешно преодолел вторую процедурную преграду на пути законопроекта об ужесточении рестрикций против Москвы и Тегерана. Для продолжения работы над документом требовалось заручиться поддержкой не менее 60 законодателей, и этот порог был взят ещё до завершения подсчёта голосов. Днём ранее инициатива прошла первую процедурную стадию с результатом 86 голосов «за» при 12 выступивших против. Сам текст предусматривает ограничения в отношении высшего политического и военного руководства России и её госкомпаний, вторичные санкции для торговых партнёров, а также стопроцентные пошлины для основных покупателей российских энергоносителей.