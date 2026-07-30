Законопроект о санкциях против РФ прошёл второе голосование в Сенате США

Законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана прошёл второе процедурное голосование в Сенате США. Заседание состоялось в Вашингтоне, его транслировал телеканал C-SPAN.

Голосование ещё продолжалось, когда инициативу поддержали более 60 сенаторов. Этого количества голосов достаточно, чтобы продолжить рассмотрение документа и назначить финальное голосование. Первую процедурную стадию законопроект прошёл во вторник. Тогда за него проголосовали 86 членов Сената, против выступили 12 законодателей.

Законопроект предусматривает ограничения против высшего политического и военного руководства России, а также российских государственных компаний. Его авторы также предлагают ввести вторичные санкции против торговых партнёров Москвы. Отдельная мера предполагает пошлины в размере 100% для стран, которые входят в число основных покупателей российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что сенаторы не могли согласовать сроки голосования по законопроекту о санкциях против России. Об отсутствии договорённости рассказала представитель Демократической партии Джин Шахин. Инициативу подготовили при участии сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Авторы также предлагали установить тарифы до 500% на поставляемые из России товары. Сенат намеревается завершить работу над инициативой до 6 августа. В противном случае рассмотрение могут перенести на сентябрь, когда Конгресс вернётся к полноценной работе. Посольство России заявило, что законопроект окажет президенту США Дональду Трампу медвежью услугу.

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