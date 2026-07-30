Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 08:32

Большие пакеты не лезут: ЕС задумался о санкциях почаще и помельче

Макэнти: ЕС может перейти к более частым санкциям против России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евросоюз может отказаться от редких масштабных пакетов санкций против России и перейти к более частому введению отдельных ограничений. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти, передаёт Euractiv.

По словам главы ирландского МИД, странам объединения ещё предстоит определить, какой подход окажется наиболее эффективным. Так она ответила на вопрос о возможной подготовке 22-го пакета антироссийских санкций.

«Запредельное количество»: Медведев разнёс политику Запада и его санкционный марафон
«Запредельное количество»: Медведев разнёс политику Запада и его санкционный марафон

«Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим», — сказала Макэнти.

В Брюсселе обсуждают переход к более компактным и поэтапным мерам после сложных переговоров по предыдущему пакету. Крупные наборы ограничений требуют единогласного одобрения всех 27 стран ЕС и могут задерживаться из-за возражений отдельных государств.

Двадцать первый пакет санкций Евросоюз утвердил 23 июля. Он включил ограничения против 48 физических лиц и 170 организаций, а также новые меры в отношении энергетического и финансового секторов и так называемого теневого флота России.

ЕС исключил из санкций российских соболей
ЕС исключил из санкций российских соболей

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что западные страны ставят «мировые рекорды» как по числу введённых против Москвы санкций, так и по их бесполезности.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях внутри Евросоюза при согласовании 21-го пакета санкций. Несколько стран потребовали смягчить ограничения, опасаясь ущерба для собственного бизнеса и экономики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Ирландия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar