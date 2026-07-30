Большие пакеты не лезут: ЕС задумался о санкциях почаще и помельче

Евросоюз может отказаться от редких масштабных пакетов санкций против России и перейти к более частому введению отдельных ограничений. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти, передаёт Euractiv.

По словам главы ирландского МИД, странам объединения ещё предстоит определить, какой подход окажется наиболее эффективным. Так она ответила на вопрос о возможной подготовке 22-го пакета антироссийских санкций.

«Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим», — сказала Макэнти.

В Брюсселе обсуждают переход к более компактным и поэтапным мерам после сложных переговоров по предыдущему пакету. Крупные наборы ограничений требуют единогласного одобрения всех 27 стран ЕС и могут задерживаться из-за возражений отдельных государств.

Двадцать первый пакет санкций Евросоюз утвердил 23 июля. Он включил ограничения против 48 физических лиц и 170 организаций, а также новые меры в отношении энергетического и финансового секторов и так называемого теневого флота России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что западные страны ставят «мировые рекорды» как по числу введённых против Москвы санкций, так и по их бесполезности.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях внутри Евросоюза при согласовании 21-го пакета санкций. Несколько стран потребовали смягчить ограничения, опасаясь ущерба для собственного бизнеса и экономики.