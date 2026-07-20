Шесть стран ЕС потребовали смягчить новые санкции против России

Главным противником ограничений на российский сжиженный природный газ стала Греция. Афины выступают против запрета на перевозку СПГ в третьи страны, опасаясь ущерба для национального судоходства и потери рынка в пользу компаний из США, Китая и Японии.

По данным Financial Times, греческая сторона отдельно указала на риски для судоходной компании Dynagas. Она эксплуатирует специализированные газовозы ледового класса, используемые для перевозок с российского проекта «Ямал СПГ». Афины предупредили, что новые ограничения могут фактически лишить эти суда работы.

Претензии возникли и к другим пунктам пакета. Германия и Португалия возражали против ограничений на российскую рыбу, ссылаясь на последствия для национальных компаний и потребителей. Франция, Италия и Греция ранее добились смягчения предложенного запрета на въезд для российских военнослужащих.

В Брюсселе признают, что новые рестрикции могут нанести ущерб отдельным европейским отраслям. Однако Еврокомиссия продолжает настаивать на расширении санкций, включая меры против энергетического и финансового секторов, банков, криптовалютных сетей и компаний российского ВПК.

Для утверждения санкционного пакета необходимо согласие всех государств — членов ЕС. Из-за возражений Греции и Австрии решение отложили: вернуться к обсуждению планируют 23 июля. До тех пор действующий потолок цены на российскую нефть сохранится на уровне $44,10 за баррель.