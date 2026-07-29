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29 июля, 13:30

«Запредельное количество»: Медведев разнёс политику Запада и его санкционный марафон

Медведев: Россия столкнулась с запредельным числом санкций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил уровень внешнего давления на государство. Выступая на форуме «Территория смыслов», политик подчеркнул, что текущая ситуация не имеет аналогов в мировой практике.

Ключевой темой выступления стали рестрикции, внедрённые западными странами. По словам лидера «Единой России», их объем достиг «запредельных» значений.

Представитель власти озвучил конкретные данные: против Российской Федерации ввели около тридцати тысяч ограничений. Он отметил, что история не знает примеров, когда суверенная страна подвергалась столь массированной атаке.

Законопроект о санкциях против РФ прошёл процедурное голосование в Сенате США
Законопроект о санкциях против РФ прошёл процедурное голосование в Сенате США

Ранее сенаторы США достигли межпартийного соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России. Договорённость означает, что представители обеих партий согласовали итоговый вариант документа, включая формулировки, условия и размеры пошлин.

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Оксана Попова
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