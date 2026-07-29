Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил уровень внешнего давления на государство. Выступая на форуме «Территория смыслов», политик подчеркнул, что текущая ситуация не имеет аналогов в мировой практике.

Ключевой темой выступления стали рестрикции, внедрённые западными странами. По словам лидера «Единой России», их объем достиг «запредельных» значений.

Представитель власти озвучил конкретные данные: против Российской Федерации ввели около тридцати тысяч ограничений. Он отметил, что история не знает примеров, когда суверенная страна подвергалась столь массированной атаке.

Ранее сенаторы США достигли межпартийного соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России. Договорённость означает, что представители обеих партий согласовали итоговый вариант документа, включая формулировки, условия и размеры пошлин.