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2 августа, 03:27

Мирошник: США остаются заложниками политики ЕС в вопросе Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Соединённые Штаты пока не могут отказаться от участия в украинском конфликте, поскольку остаются зависимыми от политики европейских союзников. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, с точки зрения логики Вашингтону было бы выгоднее сосредоточиться на развитии экономического сотрудничества с Россией. Однако, как считает Мирошник, европейские страны не заинтересованы в таком сценарии и прилагают значительные усилия, чтобы сохранить вовлечённость США в украинский кризис.

«Американцы в каких-то вопросах остаются заложниками этой политики. Они не могут полностью отказаться от европейцев и не могут кардинально поменять её ради того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине»,заявил дипломат.

Мирошник также отметил, что у США по-прежнему есть ресурсы, позволяющие, по его мнению, поддерживать Киев. В их числе он назвал передачу разведывательной и спутниковой информации, обеспечение связи, а также поставки вооружений.

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По оценке дипломата, Вашингтон продолжает использовать ситуацию вокруг Украины как инструмент политического давления, периодически меняя риторику в отношении сторон конфликта.

Кроме того, Мирошник связал действия нынешней американской администрации с внутриполитической повесткой. Он считает, что в преддверии выборов президенту США Дональду Трампу необходимы быстрые и заметные внешнеполитические успехи, чтобы укрепить свои позиции перед избирателями.

«Конечно, Дональду Трампу нужны быстрые, короткие, яркие победы. Он бы очень хотел их найти. Поэтому он мечется с одной поляны на другую, пытаясь максимально набрать баллы, которые позволили бы ему подкупить электорат», — сказал Мирошник.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время попытается вернуть Москву и Киев к переговорам. По его словам, американская сторона хочет выяснить, готовы ли участники конфликта вновь сесть за стол переговоров. При этом главным препятствием на пути к соглашению он назвал жёсткую позицию обеих сторон.

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Лия Мурадьян
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