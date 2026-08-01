Трамп кинул Зеленского: У Украины заканчиваются средства ПВО

Заявления Владимира Зеленского о нехватке ракет для систем ПВО не помогут увеличить западные поставки, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, союзники Киева сами испытывают дефицит боеприпасов и не готовы отдавать оставшиеся запасы.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Зеленский не получил запрошенные 300 ракет для комплексов Patriot после визита в Вашингтон. Дональду Трампу боеприпасы необходимы для собственных нужд, в том числе на фоне конфликта с Ираном.

Польша также сможет оказать Украине лишь ограниченную помощь, полагает специалист. Несмотря на публичные обещания поддержки, западные страны, по его оценке, не намерены передавать Киеву значительное количество ракет.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Кроме того, по данным Atlantic, Трамп отказал Зеленскому в 300 ракетах.