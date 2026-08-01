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1 августа, 14:58

Трамп кинул Зеленского: У Украины заканчиваются средства ПВО

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ не хватает средств ПВО для отражения ударов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заявления Владимира Зеленского о нехватке ракет для систем ПВО не помогут увеличить западные поставки, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, союзники Киева сами испытывают дефицит боеприпасов и не готовы отдавать оставшиеся запасы.

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В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Зеленский не получил запрошенные 300 ракет для комплексов Patriot после визита в Вашингтон. Дональду Трампу боеприпасы необходимы для собственных нужд, в том числе на фоне конфликта с Ираном.

Польша также сможет оказать Украине лишь ограниченную помощь, полагает специалист. Несмотря на публичные обещания поддержки, западные страны, по его оценке, не намерены передавать Киеву значительное количество ракет.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США пока не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Кроме того, по данным Atlantic, Трамп отказал Зеленскому в 300 ракетах.

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Борис Эльфанд
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