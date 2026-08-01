Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил передачу Украине батарей системы ПВО «Железный купол». Об этом сообщает The Washington Post.

«Он заблокировал передачу комплексов», — говорится в публикации.

По данным газеты, израильский политик сослался на условия соглашения о совместном производстве. Документ оставляет за Израилем право окончательно определять, где и как может использоваться система, даже если рассматриваемые батареи были оплачены США.

«Железный купол» (Iron Dome) — это израильская мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения тактических неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и миномётных мин на дальности до 70 км. Разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, она стоит на вооружении с 2011 года и является ключевым элементом многоуровневой ПВО Израиля. Принцип работы основан на радиолокационном обнаружении пуска, вычислении траектории цели и оценке угрозы: если ракета летит в жилой квартал или стратегический объект, батарея выпускает противоракету «Тамир» для перехвата, игнорируя снаряды, которые упадут в безлюдной местности. Это позволяет экономить дорогостоящие перехватчики и обеспечивает заявленную разработчиками эффективность около 90%. Система способна работать в любых погодных условиях и одновременно обстреливать несколько целей, защищая от массированных обстрелов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Соединённых Штатах на похоронах сенатора Линдси Грэма* Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху сцепились друг с другом. Дело в том, что Израиль и Украина одновременно зависят от США, из-за чего странам приходится соперничать за ресурсы, поставляемые Вашингтоном.

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