Трамп: Сделка с Украиной по ресурсам позволяет забрать всё, что США захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам даёт Вашингтону широкие возможности для доступа к природным ресурсам страны.

Американский лидер назвал договорённость «очень выгодной» и отметил, что украинская территория обладает значительными запасами полезных ископаемых. По его словам, США получили возможность использовать эти ресурсы в рамках заключённого соглашения.

«Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически всё, что захотим», – заявил Трамп.

Речь идет о соглашении, которое представители США и Украины подписали в Вашингтоне в апреле 2025 года. Документ предусматривает создание совместного фонда для работы с природными ресурсами и компенсации американских расходов. Позже Трамп сообщил, что после заключения сделки у США появилась «небольшая доля» украинской земли. При этом подробности того, как именно будет реализовываться доступ к ресурсам, стороны публично не раскрывали.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил об отсутствии договорённости с Киевом по производству ракет для комплексов Patriot. Американский лидер рассказал, что обсуждал с Владимиром Зеленским поставки вооружений и призвал украинскую сторону искать путь к завершению конфликта. При этом Трамп подчеркнул, что США осторожно относятся к передаче чувствительных военных технологий.