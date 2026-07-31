Трамп заявил, что США пока не соглашались на производство Киевом Patriot

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал итоги недавней встречи с Владимиром Зеленским, состоявшейся в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что США не давали согласия на передачу Киеву технологий для производства зенитно-ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

В ходе заседания президентского кабинета в Кэмп-Дэвиде Трамп подтвердил, что прямо обсуждал с Зеленским эти вопросы, разъяснив сложности, связанные с передачей чувствительных военных разработок. Он также призвал украинскую сторону сосредоточиться на завершении вооружённого конфликта.

«Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk. Говорил с ним обо всём. Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать. Я сказал: «Вам надо закончить эту войну»», — повторил Трамп.

При этом американский лидер выразил убеждение, что как Москва, так и Киев в конечном счёте готовы к компромиссам, хотя пока не демонстрируют готовности уступать. Он отметил, что для заключения сделки обеим сторонам придётся пойти на взаимные уступки.

Отвечая на вопрос о вероятности выдачи лицензии на выпуск Patriot, Трамп заявил, что такой договорённости пока нет, и он сомневается, что она вообще будет достигнута. Он также пояснил, что передача подобных технологий сопряжена с рисками, поскольку в будущем они могут быть использованы против самих Соединённых Штатов. По словам президента, оба лидера хотят заключить сделку, но никто не хочет идти на уступки.

«Мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-то создавать наше современное оружие... Люди, которым вы даёте технологии, могут также обратиться против вас... Мы должны быть очень осторожны», — сказал он в ходе общения с прессой.