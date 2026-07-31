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31 июля, 18:11

Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако это потребует уступок с обеих сторон. Также глава Белого дома подтвердил, что Штаты не собираются передавать Украине технологии производства ЗРК Patriot, о чём он лично сообщил Зеленскому.

«Такого рода технологии передать тяжело, и я не думаю, что такое когда бы то ни было произошло», — отметил Трамп. Он также подчеркнул, что во время встречи с Зеленским говорил ему о необходимости закончить войну.

Трамп заявил, что США пока не соглашались на производство Киевом Patriot
Трамп заявил, что США пока не соглашались на производство Киевом Patriot

Напомним, ранее Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о поставке 300 ракет-перехватчиков для Patriot. Вместо этого на переговорах в Анкаре он предложил Киеву лицензию на производство таких ракет, хотя Украина не сможет запустить серийный выпуск ещё много лет. Трамп дал понять, что решение по лицензии ещё не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через развитие собственных мощностей.

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Александра Мышляева
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