Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако это потребует уступок с обеих сторон. Также глава Белого дома подтвердил, что Штаты не собираются передавать Украине технологии производства ЗРК Patriot, о чём он лично сообщил Зеленскому.

«Такого рода технологии передать тяжело, и я не думаю, что такое когда бы то ни было произошло», — отметил Трамп. Он также подчеркнул, что во время встречи с Зеленским говорил ему о необходимости закончить войну.

Напомним, ранее Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о поставке 300 ракет-перехватчиков для Patriot. Вместо этого на переговорах в Анкаре он предложил Киеву лицензию на производство таких ракет, хотя Украина не сможет запустить серийный выпуск ещё много лет. Трамп дал понять, что решение по лицензии ещё не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через развитие собственных мощностей.