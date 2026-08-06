С февраля 2022 года Украина получила от западных партнёров около 200 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Глава Нацбанка Незалежной Андрей Пышный назвал эту сумму колоссальной. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнёров [с 2022 года]. Колоссальная сумма», — написал он.

Украина уже несколько лет живёт с огромным дефицитом бюджета. В Киеве признают, что собственных денег у страны больше нет, и с каждым разом находить средства всё труднее. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без западной финансовой поддержки Украина просто перестанет существовать как государство.

Ранее финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» призвал Евросоюз остановить военную помощь Украине после атаки на Геленджик. При падении обломков украинского дрона погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Мема считает, что ЕС рискует спровоцировать жёсткий ответ России, продолжая поддерживать Киев. Он также заявил, что Евросоюз постепенно превращается в «террористическую организацию».