Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик. Свою позицию политик изложил в соцсети X.

Поводом стали события в посёлке Архипо-Осиповка, где при падении обломков украинского беспилотника погибли семь человек, включая троих детей. Ещё 40 жителей получили ранения.

«Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», — написал Мема.

По мнению финского политика, Евросоюз рискует спровоцировать жёсткий ответ России, продолжая финансировать Киев. Он также заявил, что объединение постепенно превращается в «террористическую организацию».

Мема подчеркнул, что Брюссель не может называть себя «бастионом цивилизации и международного права» и одновременно поддерживать конфликт.

Киев недавно сообщал о получении очередного транша от Евросоюза в размере 3,47 миллиарда евро. Средства планируется направить на оборону и первоочередные нужды. Москва неоднократно заявляла, что западные поставки оружия мешают урегулированию и усиливают вовлечённость стран НАТО в конфликт.

Ранее Армандо Мема заявил, что прекращение торговых связей с Россией привело Финляндию к росту безработицы и экономическим проблемам, особенно в приграничных регионах. По его словам, из-за санкций закрываются магазины, сокращается турпоток, а последствия ограничений ощущают обычные граждане. Политик также отметил, что санкционная политика против Москвы негативно сказалась на всей экономике Европы.