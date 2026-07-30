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30 июля, 12:41

Украина получила от ЕС транш в 3,47 млрд евро на оборону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Евросоюз направил Киеву очередной денежный транш в рамках программы Ukraine Support Loan. Об этом заявил украинский премьер Сергей Корецкий.

По его словам, поступившая сумма составила 3,47 миллиарда евро. Средства предназначены для финансирования военной сферы и покрытия так называемых первоочередных нужд.

Корецкий уточнил, что всего в 2026 году через этот механизм планируется перечислить 45 миллиардов евро. Данный транш стал частью более масштабного кредитного пакета.

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Ранее Брюссель согласовал выделение Киеву займа на 90 миллиардов евро. Он разделён на две неравные доли. Первая часть в 30 миллиардов направлена на макрофинансовую помощь для латания бюджетных дыр. Оставшиеся 60 миллиардов зарезервированы под военные расходы и развитие оборонной промышленности.

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Юрий Лысенко
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