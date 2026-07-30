Украина получила от ЕС транш в 3,47 млрд евро на оборону

Евросоюз направил Киеву очередной денежный транш в рамках программы Ukraine Support Loan. Об этом заявил украинский премьер Сергей Корецкий.

По его словам, поступившая сумма составила 3,47 миллиарда евро. Средства предназначены для финансирования военной сферы и покрытия так называемых первоочередных нужд.

Корецкий уточнил, что всего в 2026 году через этот механизм планируется перечислить 45 миллиардов евро. Данный транш стал частью более масштабного кредитного пакета.

Ранее Брюссель согласовал выделение Киеву займа на 90 миллиардов евро. Он разделён на две неравные доли. Первая часть в 30 миллиардов направлена на макрофинансовую помощь для латания бюджетных дыр. Оставшиеся 60 миллиардов зарезервированы под военные расходы и развитие оборонной промышленности.