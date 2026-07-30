Нацбанк Украины поднял ставку впервые с января 2026 года — до 15,5%

Национальный банк Украины поднял учётную ставку до 15,5%. До этого с января 2026 года она держалась на уровне 15%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор ожидал, что ставка останется такой до середины 2027 года, но инфляция разгоняется быстрее прогнозов — из-за роста затрат бизнеса на логистику, зарплаты и энергию. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учётную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года», — говорится в сообщении.

24 июля 2026 года совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку— с 14,5% до 14% годовых. Это девятое снижение подряд с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор отметил, что инфляция замедляется, но риски остаются, в том числе из-за нестабильности цен на нефть и топливном рынке.