Украинские власти могут завышать объём средств, необходимых для восстановления энергетической инфраструктуры, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, реальные масштабы повреждений не раскрываются, поскольку прозрачная оценка могла бы вызвать вопросы о расходовании уже полученной финансовой помощи.

В беседе с URA.ru эксперт заявил, что проблемы в энергетике Украины возникли задолго до 2022 года. Он напомнил о региональных отключениях электричества и значительном износе инфраструктуры, который ранее компенсировался избытком мощностей, доставшихся стране после распада СССР.

«В реальности никто из украинского руководства не заинтересован в проведении аудита текущего состояния инфраструктуры и в проведении объективных оценок затрат, необходимых для обеспечения стабильного электро- и теплоснабжения зимой», — подчеркнул энергетик.

Он добавил, что публикуемые властями Украины сведения о сохранившихся и утраченных мощностях неоднократно менялись, при этом данные о проведённых ремонтных работах не раскрывались. Завышение ущерба может быть выгодно приспешникам Владимира Зеленского, получающим финансирование на восстановление отрасли.

К слову, украинской энергетике не хватает около 650 млн евро перед началом отопительного сезона. О дефиците на совещании с послами в Киеве заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.