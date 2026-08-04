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4 августа, 16:16

В Киеве предупредили о новой зимней тактике России — удары по воде и канализации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в предстоящий отопительный сезон Россия может наносить удары не только по объектам теплоснабжения и электроснабжения, но и по системам водоснабжения и канализации. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Сейчас цель России — уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они наносили удары по электроснабжению и отоплению, но во время отключений электричества можно было выжить, если у тебя был газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше трёх дней сложно», — сказал он.

Однако Россия пока не наносила ударов по этим объектам. Шмыгаль при этом также объяснил, что Москва таким образом якобы хочет сломить украинское общество и вынудить власти подписать капитуляцию. В то же время министр выразил оптимизм и заверил, что Украина готова к зиме.

Говоря о способах «принуждения» России к миру, Шмыгаль сравнил ситуацию с боксёрским поединком и заявил, что Киев рассчитывает на западные санкции и удары по российской инфраструктуре. При этом он признал, что более 80% украинских энергетических мощностей уже уничтожены или повреждены.

Тем временем новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий на встрече с послами в Киеве сообщил, что стране не хватает около 650 миллионов евро на подготовку энергетики к зиме. Он уточнил, что специальный фонд для поддержки отрасли собрал более 2 миллиардов евро, однако этих средств недостаточно. По словам Корецкого, темпы мобилизации помощи нельзя снижать, поскольку предстоящая зима объективно будет сложной.

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Ранее сообщалось, что Украине понадобилось ещё около 400 миллионов евро на закупку газа перед отопительным сезоном. Об этом заявлял тот же Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале после встречи с дипломатами. По его подсчётам, столько дополнительно требуется «Нафтогазу» на импорт газа по разным сценариям. Ранее власти уже говорили о дефиците денег на подготовку энергосистемы к зиме.

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Вероника Бакумченко
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