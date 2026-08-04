В Киеве предупредили о новой зимней тактике России — удары по воде и канализации

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в предстоящий отопительный сезон Россия может наносить удары не только по объектам теплоснабжения и электроснабжения, но и по системам водоснабжения и канализации. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Сейчас цель России — уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они наносили удары по электроснабжению и отоплению, но во время отключений электричества можно было выжить, если у тебя был газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше трёх дней сложно», — сказал он.

Однако Россия пока не наносила ударов по этим объектам. Шмыгаль при этом также объяснил, что Москва таким образом якобы хочет сломить украинское общество и вынудить власти подписать капитуляцию. В то же время министр выразил оптимизм и заверил, что Украина готова к зиме.

Говоря о способах «принуждения» России к миру, Шмыгаль сравнил ситуацию с боксёрским поединком и заявил, что Киев рассчитывает на западные санкции и удары по российской инфраструктуре. При этом он признал, что более 80% украинских энергетических мощностей уже уничтожены или повреждены.

Тем временем новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий на встрече с послами в Киеве сообщил, что стране не хватает около 650 миллионов евро на подготовку энергетики к зиме. Он уточнил, что специальный фонд для поддержки отрасли собрал более 2 миллиардов евро, однако этих средств недостаточно. По словам Корецкого, темпы мобилизации помощи нельзя снижать, поскольку предстоящая зима объективно будет сложной.

Ранее сообщалось, что Украине понадобилось ещё около 400 миллионов евро на закупку газа перед отопительным сезоном. Об этом заявлял тот же Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале после встречи с дипломатами. По его подсчётам, столько дополнительно требуется «Нафтогазу» на импорт газа по разным сценариям. Ранее власти уже говорили о дефиците денег на подготовку энергосистемы к зиме.