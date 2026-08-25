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25 августа, 10:04

В Кремле напомнили Стуббу его же слова о мире после одобрения ударов по Wildberries

Песков назвал удивительной поддержку Стуббом ударов по объектам Wildberries

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Позиция президента Финляндии Александера Стубба, одобрившего удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries, вызывает удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, нынешние заявления финского лидера расходятся с его недавними высказываниями о необходимости восстановления отношений с Москвой.

«Семь пятниц на неделе»: Зачем Стубб на самом деле признался в любви к России
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Ранее Песков обвинил Стубба в обмане избирателей. По словам представителя Кремля, финский политик является ярким представителем европейской «партии войны».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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