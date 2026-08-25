В Кремле напомнили Стуббу его же слова о мире после одобрения ударов по Wildberries

«Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», — сказал представитель Кремля.