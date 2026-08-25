В Кремле напомнили Стуббу его же слова о мире после одобрения ударов по Wildberries
Песков назвал удивительной поддержку Стуббом ударов по объектам Wildberries
Обложка © Life.ru
Позиция президента Финляндии Александера Стубба, одобрившего удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries, вызывает удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, нынешние заявления финского лидера расходятся с его недавними высказываниями о необходимости восстановления отношений с Москвой.
Ранее Песков обвинил Стубба в обмане избирателей. По словам представителя Кремля, финский политик является ярким представителем европейской «партии войны».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.