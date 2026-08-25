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25 августа, 09:41

«Он хочет войны»: Песков обвинил Стубба в обмане избирателей

Песков назвал Стубба ярким представителем европейской «партии войны»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб представляет европейскую «партию войны», заинтересованную в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К той же группе представитель Кремля отнёс премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема. По словам Пескова, оба политика отметились воинственными высказываниями.

«Они хотят, чтобы война продолжалась», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также обвинил Стубба и британского премьера в том, что они вводят своих избирателей в заблуждение, рассуждая о возможности военного поражения России. Представитель Кремля добавил, что европейские политики отказываются учитывать сложившиеся реалии.

«Это очень большой обман», — отметил он.

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Напомним, Александр Стубб после встречи «коалиции желающих» в Киеве заявил, что удары Украины по логистическим центрам Wildberries в России якобы усиливают давление на Москву и способны подтолкнуть её к переговорам. Президент Финляндии назвал такую стратегию целесообразной и призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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