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24 августа, 09:22

В Кремле назвали Британию полноценным участником войны против России

Песков: Британия участвует в войне против РФ на стороне киевского режима

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Великобритания непосредственно участвует в украинском конфликте на стороне Киева и своими действиями препятствует мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Лондона помочь Украине с производством дальнобойных ракет SCALP (Storm Shadow).

«Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

Причиной для заявления стали сообщения о готовности Лондона передать Киеву засекреченную техническую информацию о британских компонентах SCALP. Эти сведения предполагается использовать при создании производства ракет непосредственно на Украине.

Песков также обвинил Великобританию в систематическом наращивании вовлечённости в конфликт и попытках затормозить переговорный процесс. По его словам, Лондон «методично и регулярно подливает масло в огонь» и предпринимает шаги, мешающие продвижению к урегулированию.

The Times: Киев впервые ударил вглубь России британскими дронами
The Times: Киев впервые ударил вглубь России британскими дронами

Ранее Life.ru сообщал о планах Британии передать Киеву секретные данные для производства ракет SCALP. Речь идёт о закрытой информации по британским компонентам ракет, необходимой для организации их выпуска на украинской территории.

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Александр Юнашев
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