Великобритания готовится передать Украине закрытую техническую информацию, которая позволит Киеву начать производство дальнобойных ракет SCALP на украинской территории. Решение станет частью планов Киева и Франции по созданию собственного выпуска вооружения.

О намерении объявить о передаче данных заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм. Как сообщили в канцелярии британского правительства, речь идёт о разрешении компании MBDA раскрыть информацию о британских компонентах ракеты.

«Правительство согласилось, что оборонная фирма MBDA может передать засекреченную информацию о британских компонентах для дальнобойной ракеты SCALP в контексте планов Украины и Франции создать местные производственные линии на Украине», – говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Передача сведений связана с подготовкой производственных мощностей на Украине. В Лондоне считают, что такой шаг позволит Киеву развивать собственную оборонную промышленность и выпускать ракеты внутри страны.

Бёрнэм должен посетить Киев 24 августа, где, как ожидается, и объявит о новом решении. Детали о сроках передачи информации и возможных объёмах будущего производства пока не раскрываются.

Ракеты SCALP являются французско-британским вариантом семейства Storm Shadow и относятся к дальнобойным авиационным средствам поражения. Украина уже получала такие вооружения от западных партнёров.

Ранее Life.ru писал, что глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поддержку Украины со стороны Великобритании инструментом геополитического давления на Россию. По его словам, Лондон использует Киев для реализации собственных интересов.