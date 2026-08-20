Поддержка Украины со стороны Великобритании продиктована не заботой о стране, а геополитическими интересами Лондона. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя обещание британского премьера Энди Бернема продолжать помогать Киеву.

«Угрозы очередного обитателя Даунинг-стрит являются проявлением подлой политики по отношению к России. Британцам никогда не давала покоя сильная Россия, богатая природными ресурсами. А Украина для них лишь плацдарм, население которого не жалко бросить в топку войны ради своих геополитических интересов», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, заявления Лондона следует рассматривать не как поддержку Украины, а как «холодный и циничный расчёт». При этом никаких доказательств утверждений о мотивах британских властей Константинов не привёл.

Глава крымского парламента также выразил мнение, что Россия сможет найти способы максимально ослабить британскую военную помощь ВСУ.

Поводом для его комментария стало заявление Бернема о том, что Великобритания продолжит поддерживать Киев. Оно прозвучало после того, как российское посольство в Лондоне предупредило о последствиях в связи с сообщениями об использовании Украиной британских беспилотников для ударов по территории РФ.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на источники в украинской армии сообщила о первом применении британских дронов для дальних ударов по России. Официального подтверждения этой информации со стороны британского Минобороны не последовало.

Life.ru ранее рассказывал о сообщении The Sunday Times по поводу применения Киевом британских беспилотников. По данным издания, среди использованных аппаратов могла быть модель Nyan британского производства.