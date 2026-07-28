Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв резко отреагировал на заявление политика Энди Бёрнема о возможном размещении британских подразделений в зоне боевых действий. Парламентарий уверен, что подобные идеи нужно пресекать максимально жёстко. Он предложил не давать никаких шансов зарубежным специалистам, решившим ввязаться в конфликт.

«Насколько показывает практика, чтобы английские денди наложили в штаны, достаточно в Ла-Манше показать перископы парочки наших атомных подводных лодок. Каждого британского военного, который появится на Украине, ликвидировать прицельно, и посмотрим, что скажет Бёрнем, когда в Лондон, в обратную сторону, из Киева потянутся вереницы цинковых гробов», — подчеркнул законодатель в беседе с «Газетой.ru».

По мнению политика, именно осознание таких рисков удерживало предыдущих глав Правительства Соединённого Королевства от прямого вмешательства.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о готовности отправить войска на Украину после конфликта. По словам политика, речь идёт о действиях в рамках так называемой «коалиции желающих».