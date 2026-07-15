Жёсткое предупреждение Москвы: Любые военные из «коалиции желающих» на Украине будут уничтожены

Размещение воинских контингентов стран «коалиции желающих» на украинской территории неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия в Москве расценят как иностранную интервенцию. По её словам, это напрямую увеличит угрозы для безопасности государства.

Захарова подчеркнула, что любые подразделения такого рода станут законными военными целями. Отношение к ним будет соответствующим.

Представитель министерства обратила внимание, что речь идёт о прямом военном вмешательстве. Москва неоднократно обозначала «красные линии» в этом вопросе. Формат так называемой «коалиции» не меняет сути происходящего. Факт присутствия чужих солдат на линии соприкосновения означает эскалацию конфликта.

«Коалиция желающих» — это неформальное объединение стран, главным образом европейских, созданное в 2025 году для координации поддержки Украины. В него вошли государства, готовые добровольно участвовать в поставках вооружений, обучении украинских военных, оказании финансовой помощи, а также обсуждении возможных гарантий безопасности после завершения боевых действий. Коалиция действует вне рамок НАТО и Евросоюза, что позволяет её участникам самостоятельно определять формат и объём своего участия.