Захарова отметила символичность саммита «коалиции желающих» в Доме инвалидов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выбор площадки для встречи участников «коалиции желающих». Дипломат обратила внимание на историческое значение места проведения мероприятия.

«Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» — им стал исторический военный комплекс Парижа — Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт», — сказала на брифинге.

Дом инвалидов (Hôtel des Invalides) в Париже — это архитектурный комплекс XVII века, построенный по указу Людовика XIV как приют и госпиталь для состарившихся и травмированных ветеранов войн. Сегодня он продолжает выполнять эту функцию, но прежде всего известен как масштабный военный музей (Музей Армии) и усыпальница Наполеона, чей саркофаг покоится под золотым куполом собора.

Ранее Мария Захарова выступила с критикой западного объединения по Украине, которое называют «коалицией желающих». Представитель МИД РФ сравнила группу этих стран с библейскими образами Содома и Гоморры.