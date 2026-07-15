Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова резко раскритиковала действия западного объединения по Украине. Дипломат провела параллель между западной «коалицией желающих» и библейскими городами Содом и Гоморра.
В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что подобные названия вызывают у неё тревожные ассоциации. По мнению спикера, поведение участников этого альянса указывает на глубокий процесс расчеловечивания.
Захарова отметила, что жители упомянутых в Писании городов в своё время утратили человеческий облик и буквально озверели. Именно эту деградацию она наблюдает сегодня в риторике западных политиков.
Представитель министерства добавила, что мотивация этих стран не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка. Напротив, речь идет о патологическом желании самого процесса агрессии.
Такое общество, по оценке дипломата, полностью лишилось рассудка. Любой визитёр, приходящий с добрыми намерениями, воспринимается участниками коалиции исключительно в качестве жертвы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.