Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова резко раскритиковала действия западного объединения по Украине. Дипломат провела параллель между западной «коалицией желающих» и библейскими городами Содом и Гоморра.

В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что подобные названия вызывают у неё тревожные ассоциации. По мнению спикера, поведение участников этого альянса указывает на глубокий процесс расчеловечивания.

Захарова отметила, что жители упомянутых в Писании городов в своё время утратили человеческий облик и буквально озверели. Именно эту деградацию она наблюдает сегодня в риторике западных политиков.

Представитель министерства добавила, что мотивация этих стран не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка. Напротив, речь идет о патологическом желании самого процесса агрессии.

Такое общество, по оценке дипломата, полностью лишилось рассудка. Любой визитёр, приходящий с добрыми намерениями, воспринимается участниками коалиции исключительно в качестве жертвы.