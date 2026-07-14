«Протухла»: Захарова подколола Каллас за её размышления о роли рыбы в геополитике
Захарова: Пока Каллас разбиралась с ролью рыбы в геополитике, она протухла
Обложка © ТАСС / ART SERVICE / ЕРА, Алексей Белкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова остро отреагировала на замечания главы европейской дипломатии Каи Каллас касательно российских морепродуктов. Своим комментарием дипломат поделилась с kp.ru.
Захарова с иронией заметила, что пока Каллас размышляла о геополитической подоплёке поставок рыбы, продукт успел испортиться. И, по её словам, речь идёт не только о продовольствии.
Ранее Life.ru сообщал, что страны Евросоюза убрали из проекта 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов. Кая Каллас удивила публику заявлением об особом геополитическом весе рыбы. Чиновница призналась, что раньше ничего не знала об этом факте.
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