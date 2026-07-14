Признание главы европейской дипломатии Каи Каллас в незнании геополитики вызвало жёсткую реакцию на Кипре. Журналист Алекс Христофору подробно разобрал это высказывание и указал на серьёзные просчёты чиновницы.

«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чём Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата», — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, Евросоюз допустил серьёзный просчёт при подготовке нового пакета санкций. Кая Каллас своими действиями лишь усугубила и без того сложную ситуацию.

Экономика Европейского союза неизбежно рухнет без российских энергоресурсов, уверен журналист. Эксперт обратил внимание на этот факт. При этом чиновница продолжает призывать к полному отказу от подобных закупок. Наблюдатель назвал такую позицию потрясающим невежеством.

Ранее Life.ru писал, что страны Евросоюза убрали из проекта 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов. Кая Каллас тогда удивила публику заявлением об особом геополитическом весе рыбы. Чиновница честно призналась, что раньше ничего не знала об этом факте.