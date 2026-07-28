Сначала мир, потом сапоги: Бёрнем вновь заговорил об отправке войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Лондон готов направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает газета The Independent.

По словам британского премьера, после достижения прекращения огня могут быть развернуты многонациональные силы для долгосрочного укрепления безопасности Украины.

Бёрнем отметил, что речь идёт о действиях в рамках так называемой «коалиции желающих».

В объединение входят более 30 стран, а его инициаторами выступили Великобритания и Франция. В январе участники коалиции подписали декларацию о намерении разместить военный контингент на Украине после заключения мирного соглашения.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия считает неприемлемым размещение воинских контингентов стран «коалиции желающих» на территории Украины. По словам официального представителя МИД, Москва расценит такие действия как иностранную интервенцию, а подобные подразделения будут рассматриваться как законные военные цели.