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Регион
27 июля, 07:29

«Мы не отступим»: Британский премьер обратился к России накануне встречи с Зеленским

Премьер Британии Бёрнем заявил о непоколебимой поддержке Украины

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава британского правительства Энди Бёрнем перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил с обращением к Москве. Об этом рассказал телеканал Sky News.

По словам премьера, у России не должно быть сомнений в том, что Лондон и дальше будет помогать Киеву.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остаётся непоколебимой. (...) Мы не отступим, пока не добьёмся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал он.

Разговор Зеленского и Бёрнема должен состояться 27 июля. Он пройдёт на военно-морской базе в Британии, где украинские военнослужащие проходят обучение.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил о готовности публично возражать президенту США Дональду Трампу, когда этого потребуют интересы королевства. По словам британского политика, любой национальный лидер обязан прежде всего стоять за свою собственную страну, и возможные разногласия с Вашингтоном не заставят Лондон отказаться от самостоятельной позиции. При этом на вопрос, доверяет ли он американскому президенту, Бёрнэм прямо не ответил.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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