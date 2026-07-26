Бёрнэм набрался смелости критиковать Трампа ради интересов Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм готов публично возражать президенту США Дональду Трампу, когда того потребуют интересы королевства. Смелое заявление британский политик сделал в интервью BBC.

Глава правительства подчеркнул, что любой национальный лидер обязан прежде всего стоять за свою собственную страну. По его словам, возможные разногласия с Вашингтоном не заставят Лондон отказываться от самостоятельной позиции.

«Я бы не стал воздерживаться от заявлений о том, что считаю правильным», — отметил Бёрнэм.

На вопрос, доверяет ли он американскому президенту, премьер прямо не ответил. Он ограничился замечанием, что международная обстановка быстро меняется, поэтому решения необходимо принимать с учётом развития событий.

Бернэм также не исключил, что его точка зрения будет расходиться с позицией Трампа. В таком случае глава правительства намерен открыто предложить иной подход, который сочтёт более выгодным для Великобритании.

Ранее Life.ru сообщал, что после вступления в должность Энди Бёрнэм сразу же заявил, что Великобритания будет и дальше давать Украине оружие и деньги. Новый премьер заверил Владимира Зеленского, что Лондон продолжит оказывать Киеву помощь. По словам британского политика, украинским властям совершенно не стоит об этом беспокоиться.