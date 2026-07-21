Британия получила новый кабмин: Бёрнэм назначил 27 министров, ключевые лица лишились должностей

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм завершил формирование правительства, проведя масштабные кадровые перестановки. В новый состав кабинета вошли 27 министров, при этом ряд крупных чиновников лишились своих должностей.

Как сообщили в канцелярии главы правительства, пост министра финансов получил Джон Хили, который ранее руководил оборонным ведомством. Он покинул эту должность после разногласий с бывшим премьером Киром Стармером по вопросу финансирования армии.

Главой британского МИД стал Эд Милибэнд – бывший лидер Лейбористской партии. Иветт Купер, которая ранее отвечала за внешнюю политику, теперь будет руководить министерством здравоохранения.

Свою должность сохранила глава МВД Шабана Махмуд. Также в правительстве остались министр труда и пенсий Пэт Макфадден, глава ведомства культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, и министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон.

Среди новых назначений – Люси Пауэлл на пост министра образования, Алекс Норрис в должности лорда-канцлера и министра юстиции, а также Анджела Игл, которая возглавила министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Одновременно несколько заметных фигур покинули правительство. Свои должности потеряли, в частности, Рэйчел Ривз, Дэвид Лэмми, Даррен Джонс и Питер Кайл.

Ранее Life.ru писал, что Энди Бёрнэм после вступления в должность заявил о неизменной поддержке Украины. Новый премьер Великобритании заверил, что Лондон продолжит помогать Владимиру Зеленскому и сохранит прежний курс по этому вопросу. По словам Бёрнема, у украинского лидера не должно быть сомнений в позиции британского правительства.