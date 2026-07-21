Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 01:18

Британия получила новый кабмин: Бёрнэм назначил 27 министров, ключевые лица лишились должностей

Новый премьер Британии Бёрнэм сформировал новый кабмин из 27 министров

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм завершил формирование правительства, проведя масштабные кадровые перестановки. В новый состав кабинета вошли 27 министров, при этом ряд крупных чиновников лишились своих должностей.

Как сообщили в канцелярии главы правительства, пост министра финансов получил Джон Хили, который ранее руководил оборонным ведомством. Он покинул эту должность после разногласий с бывшим премьером Киром Стармером по вопросу финансирования армии.

Главой британского МИД стал Эд Милибэнд – бывший лидер Лейбористской партии. Иветт Купер, которая ранее отвечала за внешнюю политику, теперь будет руководить министерством здравоохранения.

Поддержавший кандидатуру Бёрнэма экс-глава здравоохранения возглавил Минобороны Британии
Поддержавший кандидатуру Бёрнэма экс-глава здравоохранения возглавил Минобороны Британии

Свою должность сохранила глава МВД Шабана Махмуд. Также в правительстве остались министр труда и пенсий Пэт Макфадден, глава ведомства культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, и министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон.

Среди новых назначений – Люси Пауэлл на пост министра образования, Алекс Норрис в должности лорда-канцлера и министра юстиции, а также Анджела Игл, которая возглавила министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Одновременно несколько заметных фигур покинули правительство. Свои должности потеряли, в частности, Рэйчел Ривз, Дэвид Лэмми, Даррен Джонс и Питер Кайл.

Трамп заявил о хорошем разговоре с новым премьером Британии Бёрнэмом
Трамп заявил о хорошем разговоре с новым премьером Британии Бёрнэмом

Ранее Life.ru писал, что Энди Бёрнэм после вступления в должность заявил о неизменной поддержке Украины. Новый премьер Великобритании заверил, что Лондон продолжит помогать Владимиру Зеленскому и сохранит прежний курс по этому вопросу. По словам Бёрнема, у украинского лидера не должно быть сомнений в позиции британского правительства.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Эндрю (Энди) Бёрнэм
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar