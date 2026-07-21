Трамп заявил о хорошем разговоре с новым премьером Британии Бёрнэмом

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведённом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом и высказал желание провести с ним встречу. Американский лидер заявил, что стороны обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес для Вашингтона и Лондона.

О будущей встрече Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social, однако точную дату переговоров пока не назвал.

«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Великобританией», — говорится в сообщении президента США.

Подробности будущей встречу между политиками пока не раскрываются. Неизвестно, какие именно вопросы станут главными на переговорах, однако отношения США и Великобритании остаются одними из ключевых направлений внешней политики обеих стран. Встреча Трампа и нового главы британского правительства станет первым контактом политиков после смены руководства в Лондоне.

Ранее Life.ru писал, что новый премьер Британии Энди Бёрнэм сразу после вступления в должность заявил о продолжении поддержки Украины. Глава правительства заверил, что Лондон сохранит прежний курс и останется союзником Киева. По его словам, Владимир Зеленский может рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны Великобритании.